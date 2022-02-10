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Выздоровела девочка, придушенная и выброшенная на мороз матерью

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Врачи Саратовской областной детской клинической больницы за полтора месяца полностью восстановили все функции пятилетней девочки из Аткарска, которую почти насмерть задушила мать и вынесла замерзать в снег, сообщили в региональном Минздраве.

"Девочка в ясном сознании, самостоятельно дышит, ест, полностью завершилось заживление трансплантированной кожи", - говорится в пресс-релизе.

Врачи под руководством профессора Николая Островского провели ей пересадку участков кожи конечностей, наиболее пострадавших от обморожения. Ампутация ей не потребовалась.

21 декабря девочку и ее восьмилетнего брата нашла в овраге в снегу соседка этой семьи. Дети были без верхней одежды. Мальчик умер до приезда скорой, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. По версии следствия, 43-летняя мать детей рассердилась на них за непослушание и шарфом задушила обоих, а затем вынесла в овраг рядом с домом. Женщина арестована.

Саратовская область СКР Аткарск Николай Островский Минздрав

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