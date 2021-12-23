Финдиректора Vygon Consulting исключили из числа акционеров за выплату себе премий

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску мажоритарного акционера исключил из числа участников ООО "Выгон Консалтинг" бывшего финдиректора компании Дарью Сергееву из-за 30 млн рублей премий, которые она себе начислила. Об этом говорится в решении суда.

Vygon Consulting - одна из крупнейших российских компаний в области нефтегазового консалтинга. У Сергеевой в компании было 5,88%. Она работала в Vygon Consulting с января 2015 года по август 2020 года и была уволена "за утрату доверия со стороны работодателя".

Иск о ее исключении из числа участников ООО в связи "с причинением компании значительного ущерба" в суд подал владелец 94,12% Григорий Выгон.

Суд удовлетворил иск, резолютивная часть решения была объявлена 15 ноября, решение в полном объеме было изготовлено 20 декабря. Дело рассматривалось в отсутствие Сергеевой, отзыв на иск она не представила.

"В период осуществления полномочий финансового директора ответчиком производилось начисление и выплата ежемесячных, ежеквартальных премий на общую сумму 29,761 млн рублей", - говорится в решении. Суд также упомянул, что Тушинский суд Москвы 18 марта 2021 года взыскал с Сергеевой эти 29,761 млн рублей в счет возмещения материального ущерба, расценив ее действия как "превышение полномочий, не соответствующих интересам Общества".

Помимо доли в "Выгон Консалтинг" у Сергеевой также по 5% в ООО "Выгон Аудит" и ООО "Смартэк Девелопмент", и она возглавляла эти компании.

В 2020 году оборот Vygon Consulting вырос в два раза - до 437 млн рублей. Чистая прибыль за 2020 год достигла очередного рекорда в 110 млн рублей.

Команда Vygon Consulting перешла в самостоятельный проект из Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" (работал с 2011 года). Выгон родился в 1973 году в Москве. Прежде работал в Минприроды, где возглавлял, в том числе, департамент экономики и финансов.