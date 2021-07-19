Аналитики сочли необходимыми инвестиции для роста нефтедобычи в РФ выше 10,5 млн б/с

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия может без труда увеличить добычу нефти до 10-10,5 млн баррелей в сутки, дальнейшее наращивание потребует инвестиций, полагают аналитики, большинство из которых не поменяло своего прогноза цен на "черное золото" после решения ОПЕК+ об ускоренном наращивании добычи.

Согласно решению, Россия сможет наращивать производство с августа на 100 тыс. б/с каждый месяц с июльских 9,5 млн б/с. Предполагается, что добыча будет увеличиваться до сентября 2022 года, при этом с мая 2022 года РФ сможет добывать в рамках соглашения 10,5 млн б/с. С мая 2022 года у страны повышается база отсчета снижения нефтедобычи - с 11 до 11,5 млн б/с, однако в рамках принятого решения производство может увеличиваться все равно на 100 тыс. б/с. Предполагается, что такими темпами к сентябрю Россия выйдет на уровень в 11 млн б/с.

Мнение экспертов

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что сейчас, в моменте, без особых проблем Россия могла бы нарастить добычу на 500 тыс. б/с. "Для того чтобы наращивать дальше, нужно уже активно бурить. Дело в том, что какие-то наименее рентабельные скважины были выведены из эксплуатации, это могло действительно привести к некоторому снижению производственных мощностей, для их восстановления может потребоваться время", - добавил он.

"Планируемый рост добычи до конца 2021 года - около 500 тыс. б/с для России - соответствует нашей оценке текущих незадействованных производственных мощностей российских компаний, при этом примерно половина из них приходится на "Роснефть". Нарастить добычу еще сильнее будет уже сложнее - потребуется увеличивать объемы бурения и, возможно, ускорять новые проекты", - отметил Маринченко.

"Для этого компании могут начать увеличивать программы капитальных вложений. Это хорошая новость для нефтесервисных компаний, которые столкнулись с сильным падением выручки", - заметил эксперт.

По расчетам руководителя управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александра Бурганского, текущие свободные производственные мощности России составляют 680 тыс. б/с. В то же время, он полагает, что страна сможет увеличить добычу к маю 2022 года до 10,4 млн б/с, а с учетом увеличения разрешенного порога РФ придется инвестировать в расширение мощностей.

"С учетом того, что текущие добычные ограничения ОПЕК+ в целом (5,8 млн б/с) будут нивелированы к сентябрю 2022 года, нам неясно, какой уровень добычи будет таргетироваться в сентябре-декабре 2022 года", - отмечают эксперты RenCap.

При наращивании Россией добычи нефти на 100 тыс. б/с, к маю 2022 года страна сможет вернуться к допандемийному уровню добычи - 10,5 млн б/с без учета конденсата и 11,3 млн б/с с учетом конденсата, открывая путь для достижения новых исторических рекордов во втором полугодии, полагает Бурганский.

"С учетом разрешенных более высоких уровней добычи в апреле-сентябре 2022 года, мы оцениваем, что добыча нефти с конденсатом в РФ вырастет на 2,3% в 2021 году и на 9,6% в 2022 году (по сравнению с прежними оценками в 1,9% и 6,4% соответственно)", - говорится в обзоре. В 2020 году Россия добыла 512,76 млн т нефти с конденсатом (10,3 млн б/с) и 478 млн т исключительно нефти (9,4 млн б/с).

Андрей Полищук из Raiffeisen полагает, что "никаких проблем с ростом добычи в РФ в целом не будет". "Возможно, будут вновь обсуждаться корректировки налоговой нагрузки в рамках льгот и НДД, но это, думаю, уже постоянный процесс", - заметил он.

Полищук полагает, что существенных изменений капвложений со стороны российских компаний не будет, "тем более что ранее уже велась подготовка скважин на будущий период в рамках поддержки сервисных компаний".

Директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья отмечает, что к декабрю Россия сможет добывать около 10,1 млн б/с по нефти (без учета конденсата). "При этом уровень производства, с которого страна в марте 2020 года сокращала производство, составлял 10,5 млн б/с по нефти и предполагалось, что к апрелю 2022-го этот уровень будет восстановлен. Поэтому российскими компаниями сформирован резерв для прироста добычи в соответствии с изначальным планом", - заметила она.

"В среднесрочном периоде российские компании ограничены в возможности прироста добычи без увеличения объема инвестиций. Поэтому на горизонте нового инвестиционного цикла в отрасли необходим прирост капитальных вложений. Особенно с учетом снижения активности в США и ЕС. При этом потенциал наращивания объемов производства в России без дополнительного государственного стимулирования ограничен из-за жесткого налогового режима, изымающего более 85% свободного денежного потока, а также пересмотра ряда налоговых стимулов в 2020 году", - сказала Козлова "Интерфаксу".

"По нашим оценкам, при введении вычета для инвестиций в размере от 30%, дополнительная добыча за 2024-2035 годы составит от 419 млн т. В результате прирост накопленных доходов бюджета за указанный период составит 4 трлн руб., инвестиций - от 2,4 трлн руб. С учетом длительного инвестиционного цикла в отрасли (необходимо согласовать проект внутри компании, договориться с подрядчиками, завести оборудование и т.д.) принимать решение о стимулировании необходимо уже в следующем году. Иначе резерв скважин для ввода не будет сформирован, что в свою очередь несет риски потери российскими компаниями своей доли на мировом рынке в пользу производителей сланцевой нефти", - резюмировала она.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору SberCIB Investment Research Андрей Громадин отмечает, что российские нефтяные компании не снижали существенно эксплуатационное бурение и капитальные инвестиции в прошлом году, несмотря на то, что им пришлось существенно сократить добычу.

"Мы полагаем, что они смогут вернуться на уровень в 10,5 млн баррелей в день к маю следующего года, наращивая в среднем ежемесячно по 100 тыс. б/с. Очевидно, что в зимние месяцы это будет сделать сложнее, поэтому среднемесячный рост может быть ниже зимой в сравнении с осенью и весной", - сказал он "Интерфаксу".

"Рост свыше данного уровня потребует дополнительных мощностей от новых проектов, однако текущий портфель проектов позволяет в целом двигаться в сторону нового базового уровня добычи без взрывного роста инвестиций", - полагает Громадин.

По оценке Сбербанка, добыча нефти и газового конденсата в России в 2021 году увеличится на 3% с уровня 2020 года и составит 10,54 млн б/с, а в 2022 - на 8% с уровня текущего года до 11,44 млн млн б/с (по сравнению с 11,25 млн б/с в 2019 году).

Цены на нефть

В целом, принятые решения ОПЕК+ не поменяли прогнозов аналитиков по цене на нефть. "Наш прогноз (сформированный ещё в I кв. 2021 года) средней цены Brent на 2021 и 2022 годы составляет $68/барр. и $65/барр. соответственно", - сообщил "Интерфаксу" старший стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

По оценке SberCIB, добыча в странах, не входящих в ОПЕК в 2022 году, вырастет примерно на 2-3 млн б/с (год к году). При цене Brent около $70/барр. добыча нефти в США будет планомерно расти и к концу следующего года предполагаемо достигнет диапазона 12,2-12,4 млн б/с с текущих 11,2-11,4 млн б/с. Помимо США существенно вырастет добыча в Канаде, Бразилии и Норвегии.

Аналитики RenCap отмечают в обзоре: "Постепенная нормализация нефтяного рынка, о чем свидетельствует недавнее сокращение запасов нефти до пятилетнего среднего уровня и более высокий, чем ожидалось, рост добычи ОПЕК+, должна восстановить равновесие спроса и предложения и привести цены на нефть в соответствие с долгосрочным предельным уровнем затрат на добычу, которую мы оцениваем примерно в $50 за баррель. "Поэтому мы сохраняем наши прогнозы средней цены на нефть марки Brent на уровне $67,3 за баррель на 2021 год и $60 за баррель на 2022 год".

Маринченко отмечает, что во второй половине года объём дефицита на рынке может снизиться на фоне решения ОПЕК+, особенно, если Иран все же получит возможность нарастить экспорт. "В итоге цены на нефть могут перейти в коридор $60-70 за баррель - вполне комфортный уровень для большинства производителей", - считает он.

Аналитик также полагает, что добыча в США не будет расти быстрыми темпами. "Добыча нефти в США сейчас примерно на 1,5 млн б/с ниже, чем на пике, в начале 2020 года. Для того, чтобы выйти на пиковые уровни, американским компаниям, вероятно, понадобится не меньше года - они сейчас больше сконцентрированы на снижении долга и дивидендах, а не на росте. В ближайшее время баланс спроса и предложения на рынке, таким образом, будет в большей степени зависеть от эпидемиологической обстановки в мире и политики стран ОПЕК+, чем от добычи в США и других странах, не входящих в альянс", - резюмировал Маринченко.

В ING не меняют свой прогноз цены на нефть на III кв. 2021г - $75/баррель, поскольку добычные корректировки находятся в основном в соответствии с их ожиданиями. "Здоровый рост спроса в сочетании с умеренным увеличением предложения со стороны ОПЕК+, вероятно, будет поддерживать рынок нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - говорится в обзоре аналитиков.

Raiffeisen не меняет прогноз, сделанный в начале июля: $68,7 за баррель в 2021 году и $68 за баррель в 2022 году.

Добыча в России

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе статистики ЦДУ ТЭК, в марте 2020 года Россия находилась на пике добычи по нефти (без конденсата) - 10,4 млн б/с, после чего началась сделка ОПЕК+, в июне 2021 года страна добывала 9,45 млн б/с.

При этом "Роснефть" в марте 2020 года добывала 3,75 млн б/с нефти, в июне 2021-го - 3,46 млн б/с, "ЛУКОЙЛ" с марта по июнь снизил добычу с 1,6 до 1,48 млн б/с, "Сургутнефтегаз" - с 1,2 до 1,07 млн б/с, "Газпром нефть" - с 0,77 до 0,74 млн б/с, "Татнефть" - с 0,57 до 0,55 млн б/с, "Башнефть" - с 0,37 до 0,26 млн б/с, "Славнефть" - с 0,28 до 0,19 млн б/с, "ННК" увеличила добычу (благодаря покупке ряда активов у "Роснефти") с 0,04 до 0,15 млн б/с, "НОВАТЭК" сократил с 0,08 до 0,06 млн б/с.

В "ЛУКОЙЛе" в мае говорили, что их свободные мощности по добыче составляют 130 тыс. б/с. С учетом доли компании в общероссийской добыче и планов наращивания, "ЛУКОЙЛ" может выйти на "полку" в течение примерно восьми месяцев. Компания сообщила, что уже наращивает планы по бурению.

Аналитики "Ренессанс капитала" по итогам встречи с менеджментом "Татнефти" сообщали, что резервные мощности "Татнефти" по добыче составляют 70 тыс. б/с.