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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Еще 25 667 случаев коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки выявлено 3062 новых заболевших коронавирусом. В Санкт-Петербурге - 2 198, в Московской области - 959.

За минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 1 002 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 77, в Петербурге - 55, в Подмосковье - 53.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 301 271.

Поправились и выписаны 9,13 млн пациентов, в том числе 41 645 за последние сутки, из них 3 292 выздоровевших приходится на Москву.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 318 650 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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