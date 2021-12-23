Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла более чем на 60%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это более чем на 60% превышает показатель, зафиксированный накануне, следует из сообщения оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в российской столице за последние сутки выявили 3 062 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о 1 904 новых инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 1 158 случаев, или примерно на 61%.

Неделю назад, 16 декабря, в Москве выявили 3 322 случая COVID-19. По сравнению с этим показателем суточная заболеваемость в столице не выросла, а даже несколько снизилась.

За сутки в городе скончались 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии это заболевание привело к смерти 36 202 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 3 292 жителя столицы. В общей сложности COVID-19 смогли победить 1 846 440 москвичей.

Накануне сообщалось о смерти 81 и выздоровлении 3 119 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее количество случаев COVID-19 в российской столице по состоянию на 23 декабря составляет 2 012 582.