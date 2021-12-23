Путин сказал, что РФ не скрывает данные по смертности от коронавируса

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россия не скрывает данные по смертности от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается смертности от ковида, это сложно посчитать. Не потому что, кто-то пытается что-то скрыть. Совсем нет", - сказал Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

"Я нацеливаю нашу систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно, еще и потому, чтобы люди поняли важность этой вакцинации", - добавил он.

Он отметил, что высокая смертность, в том числе связана с низким уровнем коллективного иммунитета, который составляет 54,9%.

По информации оперативного штаба на четверг, за сутки от коронавируса в РФ умерли 1 002 пациента. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 301 271.