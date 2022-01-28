С президентом РФ в Пекин полетит "минимизированный" пул журналистов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В поездке в Пекин президента будет сопровождать обычный состав делегации для такого рода поездок, но пул журналистов будет сокращен до минимума, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Едет обычная делегация, обычное количество лиц, которые по всем направлениям занимаются организацией поездки президента. Едет минимизированный пул, который будет иметь весьма скудные возможности по освещению пребывания президента, - сказал он. - Связано это, естественно, с теми жесткими ограничениями, которые организаторы Олимпиады ввели. Абсолютно правильные и понятные ограничения".

Представитель Кремля обратил внимание, что Олимпиада проводится в очень сложное время, "поэтому мы с пониманием к этому относимся".

Песков также рассказал, что в поездках Путин всегда передвигается на автомобиле, который привозят из России.

У него также уточнили, планирует ли президент по пути в Пекин заехать в какой-либо российский регион. "Нет, пока таких планов нет", - ответил Песков.

Путин планирует присутствовать на церемонии открытия зимних Игр в Пекине и провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.