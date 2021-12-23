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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент заявил о неизбежности наказания за пытки в колониях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пытки заключенных - проблема не только России, в других странах их не меньше, отметил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Журналист и политик Ксения Собчак поинтересовалась его личными ощущениями от утекших в СМИ записей пыток в колониях и спросила, согласен ли он, что пытки в России сейчас носят системный характер. Она также напомнила президенту о "пресс-хатах" и возможных назначениях на высокие посты во ФСИН сотрудников, про которых были сообщения об их возможном участии в пытках.

Путин заверил, что подобные жалобы и сигналы проверяются, расследования должны быть полноценными и добросовестными, по следам записей их подборки Gulagu.net расследуется 17 уголовных дел. Он заверил, что в этих делах нет ни одного заинтересованного следователя, и напомнил, что ради этого в свое время были разделены прокуратура и Следственный комитет, а колонии и вовсе находятся в ведении Минюста.

Президент уверен, что расследования будут доводиться до конца, в том числе и с помощь, правозащитных организаций, чтобы все поняли, что наказания за пытки неизбежны.

"Возможны ли ошибки? Да, жизнь сложна и многообразна, ничего не поделаешь", - отметил он.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин ФСИН Gulagu.net

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