Омбудсмен заявил, что пытки в красноярских колониях с видео Gulagu.net уже выявляли ранее

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - По всем эпизодам с пытками заключенных в красноярских колониях, видео которых были размещены на этой неделе в интернете, ранее уже были проведены проверки, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

"Первый эпизод, где фигурирует сотрудник ФСИН, относится к 2013 году. По этой ситуации шло расследование и была дана правовая оценка, действиям сотрудника в том числе. Второй случай, где двое бьют третьего, четвертый наблюдает, - это 2015 год. По этой ситуации также шло расследование, разбирательства", - сказал Денисов.

По его словам, третий случай, когда человек выпал из окна, произошел в 2020 году. "По этой ситуации очень долго и подробно работал краевой следственный комитет, было выдано заключение об отсутствии криминальной составляющей. Человек остался жив, его вылечили. По этому эпизоду следователи отсмотрели все съемки помещения. Всем ситуациям дана правовая оценка и приняты меры", - сообщил омбудсмен.

Он отметил, что эти факты никто не скрывал. Кроме того, в регионе сейчас работают сотрудники Генпрокуратуры. "В понедельник, сразу после публикации, в край заехала большая бригада Генпрокуратуры из Москвы. Они еще раз, в очередной раз, детально проверят эти ситуации и выдадут свое заключение. Никто не собирается это замалчивать", - подчеркнул Денисов.

Как сообщалось, правозащитный проект Gulagu.net в понедельник опубликовал очередные видео с применением насилия к заключённым. По данным правозащитников, пыткам подверглись осужденные в нескольких красноярских колониях.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала "Интерфаксу", что представители Совета рассчитывают проинспектировать колонии в Красноярске. По ее словам, они уже были внесены в список тех учреждений, которые хотели бы проверить в СПЧ.

Пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю сообщала, что по размещенной информации будет проводиться проверка.