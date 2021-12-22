Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Омбудсмен заявил, что пытки в красноярских колониях с видео Gulagu.net уже выявляли ранее

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - По всем эпизодам с пытками заключенных в красноярских колониях, видео которых были размещены на этой неделе в интернете, ранее уже были проведены проверки, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

"Первый эпизод, где фигурирует сотрудник ФСИН, относится к 2013 году. По этой ситуации шло расследование и была дана правовая оценка, действиям сотрудника в том числе. Второй случай, где двое бьют третьего, четвертый наблюдает, - это 2015 год. По этой ситуации также шло расследование, разбирательства", - сказал Денисов.

В РоссииКабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пыткиКабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пыткиЧитать подробнее

По его словам, третий случай, когда человек выпал из окна, произошел в 2020 году. "По этой ситуации очень долго и подробно работал краевой следственный комитет, было выдано заключение об отсутствии криминальной составляющей. Человек остался жив, его вылечили. По этому эпизоду следователи отсмотрели все съемки помещения. Всем ситуациям дана правовая оценка и приняты меры", - сообщил омбудсмен.

Он отметил, что эти факты никто не скрывал. Кроме того, в регионе сейчас работают сотрудники Генпрокуратуры. "В понедельник, сразу после публикации, в край заехала большая бригада Генпрокуратуры из Москвы. Они еще раз, в очередной раз, детально проверят эти ситуации и выдадут свое заключение. Никто не собирается это замалчивать", - подчеркнул Денисов.

Как сообщалось, правозащитный проект Gulagu.net в понедельник опубликовал очередные видео с применением насилия к заключённым. По данным правозащитников, пыткам подверглись осужденные в нескольких красноярских колониях.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала "Интерфаксу", что представители Совета рассчитывают проинспектировать колонии в Красноярске. По ее словам, они уже были внесены в список тех учреждений, которые хотели бы проверить в СПЧ.

Пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю сообщала, что по размещенной информации будет проводиться проверка.

Красноярск ФСИ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });