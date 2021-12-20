СПЧ проверит красноярские колонии, о пытках в которых сообщили правозащитники

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета по правам человека рассчитывают проинспектировать колонии в Красноярске, в которых, как утверждает правозащитный проект Gulagu.net., заключённые подвергались пыткам.

"Мы обязательно хотим проверить эти колонии, они у нас были в списках, которые мы составляли изначально",- сообщила "Интерфаксу" член Совета Ева Меркачева.

"Дождёмся поручения президента, может быть, там будет что-то по поводу продолжения нашей инспекции (колоний - ИФ). Если это случится, мы обязательно проверим эти места в первую очередь, а потом уже - все остальные", - подчеркнула она.

Gulagu.net в понедельник опубликовал очередные видео с применением насилия к заключённым. По данным правозащитников, пыткам подверглись заключённые в нескольких красноярских колониях.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении ряда уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим людям, содержащимся в местах лишения свободы в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены более 35 уголовных дел.