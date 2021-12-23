Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что делал все для того, чтобы убийства Бориса Немцова и Анны Политковской были раскрыты.

Об этом Путин сообщил на пресс-конференции в четверг. По его словам, "соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам". "Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме", - добавил он.

"Есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики остались где-то за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Они сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. Некоторые из них в ходе задержания погибли", - рассказал президент.

"И вообще, я считаю, что это сведение счетов, оно не просто недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Поэтому абсолютно убежден в том, что здесь даже если идет речь о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться к криминальными проявлениями подобного рода. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем", - заверил Путин.

По его словам, если за убийствами Немцова и Политковской "действительно стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать".

Убийство Немцова

Бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер РФ, сопредседатель оппозиционной "Республиканской партии России - Партии народной свободы" Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году пятеро исполнителей преступления были осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако расследование дела об убийстве политика продолжается.

Убийство Политковской

Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Следствие считает, что ее убили за ее журналистскую деятельность.

14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия. Еще пятеро фигурантов дела - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов - на основании вердикта присяжных получили в июне 2014 года различные сроки лишения свободы.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Борис Немцов Анна Политковская

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске
Путин: пресс-конференция-2021

Президент заявил о неизбежности наказания за пытки в колониях

Ректор казанского вуза не признал вину в подстрекательствах к убийству

Путин: пресс-конференция-2021

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался что-либо обещать НАТО в обмен на немедленные гарантии безопасности

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });