Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что делал все для того, чтобы убийства Бориса Немцова и Анны Политковской были раскрыты.

Об этом Путин сообщил на пресс-конференции в четверг. По его словам, "соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам". "Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме", - добавил он.

"Есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики остались где-то за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Они сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. Некоторые из них в ходе задержания погибли", - рассказал президент.

"И вообще, я считаю, что это сведение счетов, оно не просто недопустимо, оно идет только во вред нашей стране. Поэтому абсолютно убежден в том, что здесь даже если идет речь о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться к криминальными проявлениями подобного рода. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем", - заверил Путин.

По его словам, если за убийствами Немцова и Политковской "действительно стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать".

Убийство Немцова

Бывший губернатор Нижегородской области, бывший вице-премьер РФ, сопредседатель оппозиционной "Республиканской партии России - Партии народной свободы" Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году пятеро исполнителей преступления были осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако расследование дела об убийстве политика продолжается.

Убийство Политковской

Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. Следствие считает, что ее убили за ее журналистскую деятельность.

14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия. Еще пятеро фигурантов дела - Лом-Али Гайтукаев, его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов - на основании вердикта присяжных получили в июне 2014 года различные сроки лишения свободы.