Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Расследование убийства политика Бориса Немцова "надо дорабатывать", считает президент РФ Владимир Путин.

"Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики", - сказал он на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 10 декабря.

Стенограмма мероприятия опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Убийство Немцова

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года за убийство политика по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.

После развала СССР Немцов стал первым губернатором Нижегородской области (1991-1997). Работал в правительстве России в качестве министра топлива и энергетики (1997) и первого заместителя председателя правительства (1997-1998). Несколько раз избирался в российский парламент.

Немцов был сопредседателем оппозиционной "Республиканской партии России - Партии народной свободы" (с 2012 года), одним из создателей и лидеров движения "Солидарность", членом Координационного совета российской оппозиции.

С сентября 2013 года был депутатом Ярославской областной думы.