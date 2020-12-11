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Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Расследование убийства политика Бориса Немцова "надо дорабатывать", считает президент РФ Владимир Путин.

"Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики", - сказал он на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 10 декабря.

Стенограмма мероприятия опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Убийство Немцова

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года за убийство политика по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.

После развала СССР Немцов стал первым губернатором Нижегородской области (1991-1997). Работал в правительстве России в качестве министра топлива и энергетики (1997) и первого заместителя председателя правительства (1997-1998). Несколько раз избирался в российский парламент.

Немцов был сопредседателем оппозиционной "Республиканской партии России - Партии народной свободы" (с 2012 года), одним из создателей и лидеров движения "Солидарность", членом Координационного совета российской оппозиции.

С сентября 2013 года был депутатом Ярославской областной думы.

Арест подозреваемых в убийстве Немцова

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Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев и Рамзат Бахаев (слева направо), подозреваемые в убийстве Бориса Немцова, в Басманном судеВсего по делу проходят пять фигурантовПо словам пресс-секретаря суда, ходатайства в отношении Анзора Губашева и Заура Дадаева слушались и.о. председателя суда Натальей Мушниковой. Рассмотрение вопроса об аресте Шагида Губашева, а также Рамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова - слушались параллельно другим судьей.Оппозиционер и бывший вице-премьер Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы. Следственный комитет России рассматривает несколько версий убийства политика, включая политический и бытовой мотивы.Заур Дадаев, подозреваемый в убийстве НемцоваАнзор Губашев, подозреваемый в убийстве Немцова, в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства об арестеПравоохранительные органы считают, что убийство Немцова было заказным. Согласно материалам, озвученным в воскресенье в суде, обвиняемым по делу инкриминируется ч. 2 ст. 105 УК РФ п. "ж", "з". Это означает: следствие считает, что убийство было совершено группой лиц, преступление было совершено по найму из корыстных побуждений, а также сопряжено с вымогательством и бандитизмом.Суд по итогам рассмотрения в воскресенье удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых на разные сроки - до 28 апреля, 7 и 8 маяВ материалах следствия также говорится, что поиск других участников преступления продолжается
Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев и Рамзат Бахаев (слева направо), подозреваемые в убийстве Бориса Немцова, в Басманном суде
Владимир Путин Борис Немцов

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