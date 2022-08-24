Правительство РФ запустит новую программу по расселению аварийного жилья

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство в рамках новой программы по расселению аварийного жилья выделит в текущем году на снос или реконструкцию домов, ставших непригодными для жизни за последние пять лет, 22,5 млрд рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Правительство запускает новую программу (по расселению аварийного жилья - ИФ). Она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года", - сказал он на заседании кабмина.

По его словам, "в текущем году на такие цели предусмотрено 22,5 млрд рублей".

Он отметил, что первыми средства станут получать девять регионов, которые до 1 мая текущего года в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.

"Благодаря этой дополнительной помощи, они смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв.м., что, несомненно, улучшит качество жизни более 26,5 тыс. человек", - продолжил премьер.

Мишустин добавил, что "уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов".