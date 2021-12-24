Песков указал на суверенное право РФ перемещать войска на своей территории

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия перемещает свои войска исключительно на своей территории и это ее суверенное право, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше совершенное право. Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО, США и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости от нашей границы, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещения кораблей", - сказал Песков.

"Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности", - добавил пресс-секретарь.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал утверждения американского Белого дома о продолжении наращивания российской группировки войск на границе с Украиной и призыв к деэскалации ситуации.

Пресс-секретарь президента напомнил, что для обсуждения вопросов деэскалации Россия рассчитывает "в январе получить от оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на (российские) вопросы, которые были озвучены, и предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения".

Пескова спросили о том, где он видит место для компромисса в рамках данных переговоров, если переданные предложения, по словам Москвы, "являются принципиальными".

"Для начала нужно получить ответ на конкретно сформулированные российские предложения. Потом уже можно обсуждать, где какое место", - сказал Песков.