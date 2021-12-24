Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Janes.

На снимках якобы видно, что с ноября к границе Украины были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Как отмечает агентство, несмотря на ограниченное количество войск на границе, Россия сможет быстро "укрепить эти силы", отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих. Как сообщил агентству Associated Press (AP) сотрудник администрации США на условиях анонимности, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", причем "половина российского персонала уже развернута в вблизи границы с Украиной". Он добавил, что "планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".

Ранее США заявили, что готовы провести переговоры по гарантиям безопасности с РФ в январе 2022 года.

США Россия

Новости по теме

Новости

В Южной Корее помилуют осужденную за коррупцию экс-президента страны

Саудовская Аравия уничтожила склады с оружием йеменских хуситов в Сане

Саудовская Аравия уничтожила склады с оружием йеменских хуситов в Сане

Чиновник предположил, что президент Южной Кореи может помиловать свою предшественницу

Чиновник предположил, что президент Южной Кореи может помиловать свою предшественницу

Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия

Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия

СБУ открыла дело о госизмене на симпатизирующего Лукашенко нардепа

США приветствовали заявление ОБСЕ о мерах по перемирию в Донбассе

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник
Пандемия коронавируса

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });