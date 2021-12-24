Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки компании Janes.

На снимках якобы видно, что с ноября к границе Украины были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Как отмечает агентство, несмотря на ограниченное количество войск на границе, Россия сможет быстро "укрепить эти силы", отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

Американская разведка, которой в прошлом месяце поделились с европейскими союзниками, показала, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину уже в следующем месяце с участием до 175 тыс. военнослужащих. Как сообщил агентству Associated Press (AP) сотрудник администрации США на условиях анонимности, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", причем "половина российского персонала уже развернута в вблизи границы с Украиной". Он добавил, что "планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".

Ранее США заявили, что готовы провести переговоры по гарантиям безопасности с РФ в январе 2022 года.