Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не исключил применения в отношении Google мер принуждения в виде блокировок и замедления трафика в случае невыплаты оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей.

"Если они не выплатят, тогда есть меры принуждения, о которых я вам ранее говорил (замедление трафика и полная блокировка на территории РФ - ИФ). Но мы надеемся на то, что выплачивать они будут", - сказал Хинштейн журналистам в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что размеры штрафа были высчитаны по методике Федеральной налоговой службы исходя из оборота на территории РФ. Доход компании на территории России составил порядка 100 млрд рублей. Исходя из этой суммы был высчитан процент размера штрафа.

Хинштейн отметил, что Google в суде был не согласен только с размером штрафа и не оспаривал сам факт правонарушения.

"Наш закон не устанавливает, где, в каких странах высчитывается оборотный штраф. Теоретически суд мог бы назначит Google оборотный штраф от общего оборота и за пределами Российской Федерации", - отметил глава комитета.

Хинштейн также заявил, что оборотный штраф Google не препятствует работе компании в РФ. Кроме того, он сказал, что РФ рассчитывает, что принятие таких судебных решений будет иметь "серьезный профилактический эффект для других IT-гигантов и покажет им серьезность намерений российского государства о защите своего законодательства и своего цифрового суверенитета".

В пятницу Мировой суд Москвы признал Google виновным в повторном нарушении российского законодательства и назначил компании оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

По данным источника "Интерфакса", сумма штрафа рассчитана судьей исходя из представленных суду Роскомнадзором данных о размере годовой выручки Google.