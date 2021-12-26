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В Кремле сочли, что испытания "Цирконов" могут сделать убедительнее предложения РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что успешные испытания новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" придадут дополнительную убедительность российским инициативам по гарантиям безопасности.

В РоссииСерийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 годуСерийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 годуЧитать подробнее

В ходе интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Владимир Соловьев при обсуждении российских инициатив о гарантиях безопасности напомнил, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил всех разработчиков с успешным испытанием "Циркона". Журналист добавил, "мы и ноты отправляем, а также показываем, что не только ноты у нас умеют летать".

Песков на это заметил: "Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными".

Минобороны РФ в этом и в прошлом году сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". После завершения цикла испытаний ракету должны принять на вооружение.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. 24 декабря стало известно, что был произведен успешный залповый пуск ракет.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Циркон

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