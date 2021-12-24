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В СПЧ считают, что штраф заставит Google вовремя удалять запрещенный контент

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают, что решение мирового суда Москвы назначить Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей заставит компанию соблюдать российское законодательство, и полагают, что такая сумма штрафа сравнима с прибылью компании.

В РоссииСуд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.Читать подробнее

"Впервые назначен такой штраф. Раньше они были ничтожны. А 100 млн долларов - серьезная сумма, сравнимая с тем, что зарабатывает Google в России", - сказал член СПЧ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, его слова приводятся на сайте Совета в пятницу.

"На Западе (в частности, Франция, Германия, ЕС) такие штрафы колеблются от нескольких сотен миллионов до миллиардов. Правда, не все их оплачивают. Так, за прошлый год Google не заплатил 10 миллиардов долларов. Там в этом направлении идет борьба. Возможно, она развернется и у нас", - отметил он.

Член СПЧ выразил надежду на то, что из-за таких сумм штрафов компания перестанет отказываться удалять запрещенный контент. "Отсутствие в цифровом пространстве запрещенного в нашей стране контента - прямое требование соблюдения прав граждан", - добавил он.

Ранее в пятницу мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штраф в размере 7 млрд 222 млн 916 тыс. 235 руб. за повторное нарушение требования об удалении запрещенного в РФ контента (ч.5 ст.13.41 КоАП РФ). Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц от 5% до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества Google

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