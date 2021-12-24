РКН не исключил назначение новых оборотных штрафов Google и Meta

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что суд впервые назначил Google и Meta оборотные штрафы за то, что эти компании не удаляли запрещенный в России контент по требованию представителей властей.

Ведомство допустило, что они могут получить новые оборотные штрафы, если не удалят противоправные материалы, за которые их суды раньше уже оштрафовали, и их привлекут к административной ответственности повторно.

По подсчетам РКН, на площадках обеих компаний остаются неудаленными около 4,6 тысячи материалов.

"На текущий момент неудаленными остаются более 2 тысяч материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов - 83 млн рублей. У Google неудаленными остаются более 2,6 тысячи материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов - 51,5 млн рублей", - сообщили в ведомстве. - Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов".

Мировой суд Таганского района 24 декабря назначил Google штраф в 7,22 млрд рублей, а Meta - 1,99 млрд рублей, сумма штрафов составляет долю от годовой выручки этих компаний в России, отметили в службе. Штрафы назначены по протоколам, которые РКН составил 4 в отношении Meta и 27 октября - в отношении Google по ч. 5 ст. 13.41 КоАП за неудаление публикаций, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению в России.

Ведомство напомнило, что обе компании "игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора" удалять материалы, разжигающие религиозную рознь и оскорбляющие чувства верующих; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующие зацепинг, руфинг и другие опасные эксперименты, то есть, "пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних". Также РКН требовал удалять пропаганду идеологии экстремистских и террористических организаций и героизацию террористов и инструкции по изготовлению взрывчатки.

"Материалы, которые приведены в протоколах — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство", - говорится в пресс-релизе.