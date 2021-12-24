В "Ростехе" сообщили о запуске серийного производства танка "Армата"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" приступает к серийному производству нового танка Т-14 "Армата", сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

"Среди основных, я бы сказал мощных или прорывных проектов по поставкам Минобороны можем отметить (...) наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство", - заявил Артяков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он также отметил поставки истребителей Су-57. "Это самолеты пятого поколения, совершенно новые технологии, новые подходы, совершенно новая машина, которой практически не имеется аналогов в мире", - сказал Артяков.

"Наша задача основная - не подвести нашего заказчика. На сегодняшний день мы приходим к цифре стопроцентного исполнения гособоронзаказа, что очень редко случалось в прошлые периоды. (...) Я надеюсь, что министерство обороны и военные будут довольны нашей продукцией", - заявил замглавы "Ростеха".

Ранее первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата", в 2022 году танк завершит государственные испытания.

"Испытания продолжаются. В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года", - сказал Ельчанинов.

По его словам, Т-14 - это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений.

Как сообщал "Интерфакс", платформа "Армата" разработана концерном "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.