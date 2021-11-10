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Серийные поставки танков "Армата" армии РФ заложены в новую госпрограмму вооружения

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Новая госпрограмма вооружения на 2024-2033 годы предполагает серийные поставки танков "Армата" российским военным, сообщил "Интерфаксу" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Михаил Осыко.

"Серийные (поставки) предусмотрены", - заявил Осыко, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По его словам, количественные показатели закупок военной техники в рамках новой ГПВ пока не определены. "Это только в 2023 году", - сказал Осыко.

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Госпрограмма вооружения 2024-2033 годов получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил в середине апреля первый зампред коллегии ВПК Андрей Ельчанинов.

Как сообщал "Интерфакс", платформа "Армата" разработана концерном "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Армата Михаил Осыко Военно-промышленная комиссия

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