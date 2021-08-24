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Танк "Армата" не пойдет на экспорт, пока его не получит российская армия

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поставки танка Т-14 "Армата" за рубеж могут начаться лишь после того, как их получит российская армия, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Танк Т-14, несомненно, вызывает большой интерес у наших партнеров, но при этом они понимают, что первыми его получат Вооруженные силы Российской Федерации", - сказал Михеев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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"Рособоронэкспорт ведет по "Армате" маркетинговую работу с традиционными заказчиками российских сухопутных вооружения и военной техники. Мы совместно со специалистами входящего в госкорпорацию "Ростех" "Уралвагонзавода" проводили показы инозаказчикам, рассказывали о боевых возможностях танка. Кроме того, его макет уже был представлен за рубежом - на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби", - добавил он.

Разработанный концерном "Уралвагонзавод" танк Т-14 на платформе "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, это принципиально новая и полностью российская разработка. В августе 2020 года танк "Армата" получил экспортный паспорт, что позволяет вести переговоры о его продаже зарубежным заказчикам. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на экспорт танка уже есть предварительные заявки.

Т-14 Армата Рособоронэкспорт

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