Росздравнадзор уточнил условия выпуска "Спутника М" в гражданский оборот

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Выпуск в гражданский оборот вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет "Спутник М" произойдет после выдачи производителю разрешения для второго компонента препарата, пока им получены только документы на первый компонент, сообщила в пятницу пресс-служба Росздравнадзора.

"Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины "Спутник М", и только когда будут выданы разрешения на второй компонент, вакцина будет выпущена в гражданский оборот держателем регистрационного удостоверения", - говорится в сообщении федеральной службы.

Ранее в пятницу в реестре Росздравнадзора появились данные о выдаче центру им.Гамалеи разрешения на ввод в гражданский оборот первых двух партий вакцины для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак-М".

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация этой возрастной группы может начаться до конца текущего года.

Представители министерства неоднократно подчеркивали, что вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Для ее проведения необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно. Добровольный порядок вакцинации в том числе прописан в принятом 20 декабря новом календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в который была включена вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19.