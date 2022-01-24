Первую партию детской вакцины от COVID-19 доставили в Магаданскую область

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Магаданская область получила первую партию вакцины "Гам-Ковид-Вак-М", предназначенной для подростков.

"Поступило 240 доз. Вакцина будет распределена по всем округам области", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель регионального Минздрава.

Как сообщалось, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Кузьменко сообщила, что желание привить детей от коронавируса в Магаданской области выразили около тысячи семей.

Минздрав РФ 24 ноября зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых.

Представители министерства неоднократно подчеркивали, что вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Для получения прививки необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно.

Добровольный порядок вакцинации в том числе прописан в принятом 20 декабря новом календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в который была включена вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19.