Первые партии "Спутника М" для подростков выпустили в гражданский оборот

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Первые две партии вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет "Спутник М" в пятницу выпускаются в гражданский оборот, следует из базы данных Росздравнадзора.

Центр имени Гамалеи 24 декабря получил два разрешения на выпуск в гражданский оборот партий вакцины "Гам-Ковид-Вак-М", следует из данных реестра лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. 17 декабря глава министерства Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация этой возрастной группы может начаться до конца текущего года.

Представители министерства неоднократно подчеркивали, что вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Для ее проведения необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно. Добровольный порядок вакцинации в том числе прописан в принятом 20 декабря новом календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в который была включена вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19.