Сайт "ОВД-Инфо" заблокировали в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов).

Согласно данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к ресурсам, который ведет РКН, решение об ограничении доступа к сайту вынесено Луховицким судом Московской области 20 декабря.

В "ОВД-инфо" сообщили, что не получали уведомлений РКН и не знают причину блокировки.

Медиапроект "ОВД-Инфо" был признан иноагентом в сентябре. По данным Минюста, источниками финансирования проекта выступают правозащитный центр "Мемориал" (внесена в РФ в реестр иноагентов), Европейская комиссия и Международная федерация за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).

В Мосгорсуде рассматривается иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На рассмотрении в Верховном суде находится иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом).