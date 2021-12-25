РКН объяснил блокировку "ОВД-Инфо" пропагандой терроризма и экстремизма

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - заявили в РКН.

В РКН подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области РКН внес ресурс в реестр запрещенной в РФ информации.

"Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации", - сообщили в РКН.

О том, что Роскомнадзор заблокировал в России сайт "ОВД-Инфо", стало известно ранее в субботу. В "ОВД-инфо" сообщали, что не получали уведомлений РКН и не знают причину блокировки. Решение суда будет обжаловано.