Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РКН объяснил блокировку "ОВД-Инфо" пропагандой терроризма и экстремизма

РКН объяснил блокировку "ОВД-Инфо" пропагандой терроризма и экстремизма
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ", - заявили в РКН.

В РКН подтвердили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен, так как на основании решения Луховицкого районного суда Московской области РКН внес ресурс в реестр запрещенной в РФ информации.

"Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации", - сообщили в РКН.

О том, что Роскомнадзор заблокировал в России сайт "ОВД-Инфо", стало известно ранее в субботу. В "ОВД-инфо" сообщали, что не получали уведомлений РКН и не знают причину блокировки. Решение суда будет обжаловано.

ОВД-Инфо Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Запуск тяжелой "Ангары" с Плесецка снова перенесли

Пандемия коронавируса

Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать "омикрон"

Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать "омикрон"

Умер писатель и общественный деятель Альберт Лиханов

Сайт "ОВД-Инфо" заблокировали в России

В России заражение коронавирусом подтвердилось еще у 24,9 тыс. человек

В России заражение коронавирусом подтвердилось еще у 24,9 тыс. человек

Что случилось этой ночью: суббота, 25 декабря

МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

Южный военный округ объявил о возвращении с полевых занятий более 10 тысяч военных

Первый замглавы Минсельхоза РФ Хатуов освобожден от должности

Первый замглавы Минсельхоза РФ Хатуов освобожден от должности

Список иноагентов в РФ пополнили еще два региональных ЛГБТ-движения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });