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В СПЧ заявили о нарушениях при проверке "ОВД-Инфо"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Постоянные комиссии Совета при президенте по правам человека (СПЧ) просят прокуратуру разъяснить обстоятельства блокировки сайта правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов), сообщила член совета Ева Меркачева.

"Мы подготовили запрос в прокуратуру. Мы считаем, что сайт "ОВД-Инфо" был, по сути, заблокирован без объяснения причин, - сказала она. - Нам стало документально известно, что проводившаяся прокуратурой проверка проходила с серьезными процессуальными нарушениями: субъект проверки и сторона ответчика, установленная и известная прокуратуре, не была проинформирована и не была признана заинтересованной стороной. Поэтому мы сейчас просим предоставить нам материалы для того, чтобы мы смогли разобраться".

Запрос подготовили комиссии СПЧ по политическим правам (ПК-3) и по правам человека в информационной среде (ПК-7), хотя сайт "ОВД-Инфо" и не зарегистрирован в качестве СМИ, отметила Меркачева.

По ее словам, в комиссиях СПЧ считают, что "сайт работал эффективно даже после признания "ОВД-Инфо" иноагентом". "И, несомненно, делал общественно значимое дело, затрагивающее интересы и конституционные права сотен тысяч граждан России. (...) На наш взгляд, он не занимался какой-то политической деятельностью, он был просто правозащитный", - сказала Меркачева.

Официальную позицию по блокировке "ОВД-Инфо" Совет сформирует после получения ответа от прокуратуры, добавил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Правозащитный ресурс "ОВД-Инфо" в сентябре был признан иностранным агентом. 25 декабря Роскомнадзор заблокировал его сайт, сославшись на решение Луховицкого суда от 20 декабря. Суд внес проект в реестр запрещенной информации, решив, что его деятельность "направлена на пропаганду терроризма и экстремизма". РКН потребовал от соцсетей, чтобы они заблокировали страницы "ОВД-Инфо" на своих площадках.

В "ОВД-инфо" сообщили, что не получали уведомлений РКН, в суд их не вызывали и не знают причину блокировки. Решение суда будет обжаловано.

Роскомнадзор Луховицкий суд СПЧ Ева Меркачева Валерий Фадеев ОВД-Инфо

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