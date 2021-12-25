В "Ленте" назвали поджог возможной причиной пожара в своем магазине в Томске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание в гипермаркете "Лента" в Томске в субботу могло произойти в результате поджога, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня в Томске примерно в 16:15 по местному времени (12:15 по Москве) в гипермаркете "Лента", расположенном по адресу улица Пушкина, 59, произошло возгорание в отделе пиротехники. (...) Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составила 20 кв. м. Покупатели и персонал магазина эвакуированы, пострадавших нет. Огонь потушен в 16:26 по местному времени (12:26 по Москве).

В связи с происшедшим в субботу пожаром в "Ленте" на улице Пушкина в Томске началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, возгорание в торговом зале произошло в субботу днем. На место пожара выезжал заместитель прокурора Томской области Александр Ткаченко. В прокуратуре также сообщили, что, предварительно, площадь пожара составила 20 кв. м, посетители и персонал были эвакуированы, пострадавших нет.

В ходе начатой проверки будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством гипермаркета для обеспечения пожарной безопасности здания. На контроль прокуратуры поставлено проведение процессуальной проверки по факту возгорания.

Ранее о возгорании в "Ленте" на улице Пушкина в Томске сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по Томской области.