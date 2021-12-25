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В Томске задержали подозреваемого в субботнем поджоге в "Ленте"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Томске полицейские установили и задержали подозреваемого в субботнем поджоге в гипермаркете "Лента", сообщает Главное управление МВД РФ по Томской области.

Им оказался местный житель 1994 года рождения, его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Как рассказали в ведомстве, сегодня в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о возгорании в помещении гипермаркета, расположенного на улице Пушкина. Отрабатывались различные версии причин возгорания, в том числе умышленный поджог.

В пресс-службе "Ленты" сообщали, что пожар начался в отделе пиротехники. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Ранее в Главном управлении МЧС РФ по Томской области сообщали, что из-за пожара из здания было эвакуировано около 500 человек.

Томск Лента

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