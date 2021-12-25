Пожар произошел во втором за последние дни гипермаркете "Лента" в Томске

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в субботу в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина в Томске, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС РФ по Томской области.

Как рассказал собеседник агентства, пожар возник в одном из отделов. Что именно горело, пока устанавливается. Пострадавших нет.

По словам представителя МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:14 по местному времени (12:14 по Москве). Из здания было эвакуировано около 500 человек. Потушить возгорание удалось в 16:26.