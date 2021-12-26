Песков объяснил отсутствие на пресс-конференции Путина "Новой газеты"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Представителя "Новой газеты" просто забыли позвать на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, почему "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию, Пескова спросили в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Новую газету" не позвали, я бы сказал - это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить", - сказал Песков.

Большинство средств массовой информации из числа тех, кому из Кремля не звонили до последней недели, инициативно выходили на представителей пресс-службы президента, тем самым "напоминая о себе", продолжил он.

"Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты, это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу "Новой газеты" быть озвученным", - сказал Песков.

У пресс-секретаря президента РФ уточнили, высказал ли впоследствии Путин свое недовольство тем, что "Новую газету" забыли позвать.

"Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос "Новой газеты". Какое же недовольство то?", - сказал Песков.

Пресс-конференция Владимира Путина состоялась 23 декабря. Мероприятие прошло в Манеже в Москве, на нем присутствовали 507 представителей СМИ. Пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов.