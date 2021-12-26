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Суд Петербурга подтвердил просьбу следствия смягчить Хованскому меру пресечения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), обвиняемому в пропаганде терроризма, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Из сообщения следует, что СКР просит суд избрать в отношении Хованского запрет определенных действий. "Суд может ходатайство удовлетворить, а может в его удовлетворении отказать", - подчеркивают в пресс-службе.

Заседание назначено на 29 декабря.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в картотеке Куйбышевского районного суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене либо изменении меры пресечения в отношении Хованского.

Хованский был задержан и заключен под стражу в июне. В ноябре суд до 8 января 2022 года продлил пребывание блогера в СИЗО.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение песни "ужасной ошибкой".

Санкт-Петербург

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