В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

Защита допускает, что запись могла быть сделана ошибочно

Юрий Хованский Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В картотеке Куйбышевского районного суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене либо изменении меры пресечения в отношении видеоблогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму). Он обвиняется в оправдании терроризма и находится под арестом с июня.

Уточняется, что соответствующие материалы переданы в производство судье, заседание назначено на 29 декабря.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат Александр Передрук, указанный в карточке идентификатор позволяет сделать вывод о том, что ходатайство подано следствием. При этом защита блогера пока не получала из суда соответствующих документов и допускает, что запись могла стать следствием технической ошибки.

Комментарием СКР и пресс-службы судов "Интерфакс" пока не располагает.

Хованский был задержан и заключен под стражу в июне. В ноябре суд до 8 января 2022 года продлил пребывание блогера в СИЗО.

По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение произведения "ужасной ошибкой".