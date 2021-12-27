Главком Сухопутных войск сообщил о завершении госиспытаний "Уран-9"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ударный робот "Уран-9" завершил государственные испытания, для российской армии разрабатывают еще несколько робототехнических комплексов, сообщил в понедельник главком Сухопутных войск Олег Салюков.

"В интересах Сухопутных войск разработаны боевые робототехнические комплексы "Уран-9" и "Кунгас". Они прошли государственные испытания и в этом году были применены в ходе ССУ (совместных стратегических учений) "Запад-2021"", - сказал Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Операторы робототехнических комплексов дали положительную оценку их возможностям при управлении ими из удалённых пунктов управления", - сказал главком.

Ранее сообщалось, что госиспытания ударного робота "Уран-9" планировали завершить в 2020 году. Вооружение "Урана-9" состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", огнемета "Шмель". В 2019 году официально сообщалось о завершении госиспытаний боевого робототехнического комплекса "Кунгас".

Комплекс "Кунгас" включает в себя носимый робот весом 12 кг, легкий робот весом 200 кг, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот "Нерехта" и роботизированную версию бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Все роботы, входящие в состав комплекс, могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.

"В развитие этого направления для Сухопутных войск ведутся разработки перспективных робототехнических комплексов тяжёлого и среднего класса (ОКР "Штурм" и ОКР "Соратник"), где будет обеспечено комплексное управление наземными и воздушными роботизированными средствами с помощью БпЛА (на наземный пункт управления боевыми робототехническими комплексами будет передаваться информация об окружающей обстановке)", - сказал главком.