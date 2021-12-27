Синхротрон СКИФ, строящийся под Новосибирском, подорожал на 9,5 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") выросла на 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам директор Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров в понедельник.

"Мы вышли на сумму 43,8 млрд рублей в ценах второго квартала 2021 года (по итогам рассмотрения проекта Главгосэкспертизой - ИФ), если пересчитать по тем работам, которые должны проводиться в течение следующих лет, я думаю, что мы выйдем на сумму примерно на 9,5 млрд рублей выше, чем сейчас - сейчас она в 37,1 млрд рублей определена (в постановлении правительства РФ - ИФ), то есть где-то на уровне 47 млрд рублей, чуть меньше", - сказал он.

Он напомнил, что Главгосэкспертиза России 17 декабря выдала положительное заключение Центральному проектно-технологическому институту (АО "ЦПТИ", входит в топливную компанию "ТВЭЛ" ГК "Росатом") на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по ЦКП "СКИФ". Это позволяет приступить к созданию рабочей документации и началу основных строительно-монтажных работ на объекте, разрешение на которые планируется получить уже в январе следующего года.

Директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев сообщил, что к настоящему времени произведена большая часть оборудования инжекционного комплекса будущего синхротрона - линейного ускорителя и бустерного ускорителя, заканчивается проектирование накопительного кольца ускорителя.

"В апреле или в марте следующего года в Институте ядерной физики будет собрана первая небольшая часть комплекса - источник электронов или так называемая электронная пушка и часть линейного ускорителя, и в радиационно защищенном зале, который сейчас готовится, будем получать первые пучки источника синхротронного излучения, энергия пока небольшая - всего 20 мега-электронвольт по сравнению с тремя тысячами (МэВ - ИФ), которые нужно будет получить", - сказал Левичев.

Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова.

По условиям госконтракта АО "ЦПТИ" разработало проектную документацию на 27 зданий и сооружений ЦКП "СКИФ" общей площадью 86,8 тыс. кв. м и строительным объемом 647 тыс. куб. м, включая основные здания ускорительно-накопительного комплекса - здание инжектора, накопителя и экспериментальные станции. В рамках проекта ЦПТИ разработал цифровую информационную модель (BIM-модель).

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 - будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале. Определен круг задач, которые будут решаться на первых шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и т.д.

СКИФ будет расположен недалеко от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Согласно постановлению правительства РФ, на строительство ЦКП "СКИФ" выделяется 37,1 млрд рублей. Деньги будут поступать в течение пяти лет. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.