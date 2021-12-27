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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кремль заявил о необходимости повысить уровень иммунизации россиян для победы над COVID

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Для победы над коронавирусом необходимо повысить уровень иммунизации населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С учетом "появления и стремительного распространения" нового штамма "омикрон" вирусологи и медики в РФ работают и пытаются понять последствия данного явления, сказал Песков журналистам в понедельник.

"Пока исчерпывающих решений на этот счет быть не может, потому что еще не так много информации о нем (об "омикроне" - ИФ). Но однозначно одно: нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас. И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться", - отметил представитель Кремля.

В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране оценивается в 60,4%.

"По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз", - сказала Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, и поставил соответствующую задачу по обеспечению вакцинации.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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