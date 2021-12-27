В СПЧ заявили, что в УК РФ должна появиться отдельная статья "пытки"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает, что случаи применения пыток в местах лишения свободы должны расследоваться центральным аппаратом Следственного комитета или вообще отдельным уполномоченным органом, а не на уровне регионов, а в УК РФ должна появиться отдельная статья о пытках, заявила член совета Ева Меркачева.

Как сообщила Меркачева в понедельник на пресс-конференции об основных итогах работы за год и ключевых инициативах СПЧ, в Совете разработали "целый план" борьбы с пытками.

"В частности, мы бы очень хотели и настаиваем на этом, чтобы все дела по пыткам расследовались центральным аппаратом Следственного комитета, либо вообще отдельным органом, который был бы наделен особыми полномочиями. Потому что когда пытки расследуются на уровне регионов, обычно это ни к чему не приводит", - сказала член СПЧ.

Она напомнила, что, несмотря на наличие потерпевших в деле об издевательствах над заключенными в колонии в Ангарске, где произошел ранее бунт осужденных, до сих пор ни одного обвиняемого там не появилось. "Такая же картина в других регионах. Очень сложно возбуждаются дела по пыткам. И даже если они возбуждаются, то уже когда идет судебное слушание, виновные должностные лица получают небольшие сроки", - сказала Меркачева.

Кроме того, по ее словам, СПЧ считает необходимым, чтобы в Уголовном кодексе появилась отдельная статья о пытках. Ранее при участии сенатора Людмилы Нарусовой и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой был разработан другой законопроект, в котором речь шла как раз об этом. "Это важно, потому что как раз этой статьей мы бы закрепили отношение государства, что пытки - это не просто какое-то отягчающее обстоятельство к чему-то. (...) Мы бы хотели все-таки, чтобы появилась отдельная статья. Думаем, что это можно было бы сделать уже в рамках того законопроекта, который (сенатор Андрей - ИФ) Клишас передал в Госдуму, на стадии, когда будет второе чтение рассматриваться", - сказала правозащитница.

Член СПЧ подчеркнула, что "мы не сможем побороть пытки, если не будет полной уверенности в неотвратимости наказания, причем наказаны должны быть не только те, кто пытали, но и те, по чьему заданию пытали, кто их покрывал, делал вид, что их не замечает".

Меркачева считает, что в случае грамотной доработки и принятия этого законопроекта он стал бы "одним из главных шагов в борьбе с пытками", за которым последовали бы все остальные изменения.

Законопроект об усилении ответственности за пытки

Законопроект (42307-8) внесен в Госдуму 20 декабря председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. В частности, он усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ).

Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких, пояснял Крашенинников. Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. Кроме того, в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности, в том числе, сотрудников ФСИН, а не только следователей и дознавателей.