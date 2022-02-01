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Первое чтение законопроекта о пытках задержалось из-за коронавируса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме готовят к рассмотрению в первом чтении в феврале законопроекта об ужесточении ответственности за пытки, сказал журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас у нас история с пандемией, огромное количество наших коллег болеют, особенно в аппарате. Мы планируем его на первое чтение поставить в феврале", - отметил депутат.

12 января сообщалось, что комитет Крашенинникова рекомендовал палате рассмотреть законопроект в первом чтении до конца января, и ожидалось, что Совет Думы 17 января мог включить документ в примерную программу законопроектной работы на январь.

Крашенинников напомнил, что по законопроекту прошел круглый стол с правозащитниками.

"Есть конкретные предложения, мы сейчас смотрим, может быть, что-то нужно будет ко второму чтению менять", - подчеркнул Крашенинников.

Законопроект 20 декабря внесли в парламент Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Андрей Клишас. По словам Клишаса, документ уже поддержали Минюст, Верховный суд России и государственно-правовое управление президента. В разработке инициативы участвовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Законопроект предусматривает ужесточение наказания до 12 лет лишения свободы за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 УК). Также увеличивается срок давности по таким преступлениям. Он также вводит в УК новый субъект преступления - сотрудника правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности за пытки, в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК.

В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки.

Госдума Павел Крашенинников Татьяна Москалькова Андрей Клишас СПЧ коронавируса

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