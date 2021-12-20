Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На проект закона об ужесточении положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, подготовлен положительный проект отзыва правительства.

Соответствующий документ имеется в распоряжении "Интерфакса". "Правительство поддерживает законопроект", - говорится в проекте.

Законопроект (42307-8) внесен в Госдуму в понедельник председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

В частности, законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ). "Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких", - сказал Крашенинников журналистам.

Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, объяснил Крашенинников.

Кроме того, в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

"Это позволит привлекать к ответственности за пытки, в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ", - отметил глава комитета Госдумы.

По его мнению, "сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы в соответствии с установленным законом режимом".

В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года, сказал Крашенинников.

В частности, "к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", сказал глава комитета.

Он напомнил, что "ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей".

"Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", - считает Крашенинников.

"Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе. Исключение из правоприменительной практики этих уродливых явлений - задача данного законопроекта", - также сказал Крашенинников.