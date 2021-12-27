Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Семья физика Виктора Кудрявцева - фигуранта уголовного дела о госизмене, скончавшегося весной 2021 года, намерена добиваться в суде признания его невиновности, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного проекта "Первый отдел" Иван Павлов (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Семья Виктора Кудрявцева отказалась от возможности прекратить его дело на стадии следствия и намерена добиваться признания его невиновности в суде", - сообщил Павлов агентству в понедельник.

По его словам, следствие по делу Кудрявцева пока не закончилось. "Скорее всего, знакомиться с материалами мы начнем в конце зимы или весной", - отметил адвокат.

"Бороться и искать, найти и не сдаваться" - эту цитату из Каверина Виктор Викторович считал своим жизненным девизом. Он боролся и не сдавался до последнего, и я рад, что его семья тоже не сдается и борется за его честное имя", - заключил Павлов.

Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев был задержан в 2018 году и обвинен в госсизмене. В 2019 году следствие перевело его из СИЗО под подписку о невыезде из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.

Однако, как отмечал Павлов, "год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье", и ученый умер в апреле 2021 года в возрасте 77 лет.

По информации защиты, ученому вменялась передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) – с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-Space, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект Transhyberian, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

Вину Кудрявцев не признал. Его адвокаты отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-Space была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе. В Фон Кармановском институте заявляли, что не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта Transhyberian".