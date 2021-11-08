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Минюст РФ включил в список иноагентов адвоката Ивана Павлова

Вместе с ним иноагентами признаны еще четыре участника "Команды 29", которая ранее объявила о самороспуске

Минюст РФ включил в список иноагентов адвоката Ивана Павлова
Иван Павлов с коллегами
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России включило в список СМИ - иностранных агентов петербургского адвоката Ивана Павлова, объявленного в розыск по обвинению в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.

Реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, обновился на сайте министерства в понедельник. Павлов появился в нем под номером 91.

Кроме того, в список попали еще четыре человека: Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова. Они также состояли в "Команде 29". Ветошкина, в частности, представляла интересы запрещенного в России и ликвидированного Фонда борьбы с коррупцией.

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом расследования о разглашении тайны следствия по делу своего подзащитного Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

В июле "Команда 29" объявила о прекращении деятельности после блокировки сайта объединения.

Иван Павлов

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