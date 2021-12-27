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Суд отправил главу Балтийской промышленной компании под домашний арест

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест руководителя Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, подозреваемую в особо крупном мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении нее избрана по 21 февраля 2022 года.

Как уточняется, следствие просило заключить женщину под стражу.

Дело главы БПК Дианы Калединой

В 2016 году Каледина, а также другие руководители и сотрудники БПК заключили договор на поставку АО "НПП "Сигнал" оборудования - фрезерного обрабатывающего центра марки F.O.R.T. российского производства стоимостью около 15 млн рублей.

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В правоохранительных органах полагают, что соучастники с целью хищения денег АО "НПП "Сигнал" поставили под видом отечественного станок иностранного производства, нанеся на него соответствующую маркировку и изготовив необходимые документы. Следствие считает, что разницей в 1 млн рублей фигуранты распорядились по собственному усмотрению.

Как сообщалось, Каледина была задержана в Москве и доставлена в Петербург на прошлой неделе. 24 декабря суд северной столицы продлил ей срок задержания на 72 часа.

БПК была создана в 2002 году. Согласно информации на сайте компании, ее основные направления деятельности - производство в РФ станков под маркой F.O.R.T., опытно-конструкторские работы и научно-исследовательская деятельность, а также поставка металлообрабатывающего оборудования иностранных производителей на основе эксклюзивного дилерства.

Балтийская промышленная компания Диана Каледина

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