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Суд в Петербурге продлил задержание главе Балтийской промышленной компании

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге продлил срок задержания руководителю ЗАО "Балтийская промышленная компания" (БПК) Диане Калединой, подозреваемой в особо крупном мошенничестве, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок задержания Калединой на 72 часа", - говорится в сообщении.

Такое решение принято по ходатайству прокурора для предоставления дополнительных документов, подтверждающих причастность женщины к совершению преступления.

Каледина является подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Согласно материалам, в ноябре-декабре 2016 года в Петербурге Каледина совместно с другими руководителями и сотрудниками БПК заключили договор на поставку АО "НПП "Сигнал" универсального металлообрабатывающего оборудования для механообрабатывающего участка - фрезерного обрабатывающего центра марки F.O.R.T. российского производства стоимостью около 15 млн рублей. По версии следствия, соучастники решили похитить деньги "Сигнала", для этого под видом отечественного поставили станок иностранного производства, нанеся на него соответствующую маркировку и изготовив необходимые документы.

"Получив деньги, фигуранты завладели разницей в стоимости оборудования в сумме не менее 1 млн рублей", - указывает следствие.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала о задержании Калединой в Москве по подозрению в поставке предприятию ОПК китайских станков под видом отечественных по завышенной стоимости. Утром в пятницу женщину доставили в Петербург для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

БПК была создана в 2002 году. Согласно информации на сайте компании, ее основные направления деятельности - производство в РФ станков под маркой F.O.R.T., опытно-конструкторские работы и научно-исследовательская деятельность, а также поставка металлообрабатывающего оборудования иностранных производителей на основе эксклюзивного дилерства.

Балтийская промышленная компания Диана Каледина Москва Петербург

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