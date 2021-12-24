В Москве задержана глава Балтийской промышленной компании

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Основатель и руководитель Балтийской промышленной компании (БПК) Диана Каледина задержана в Москве, ее подозревают в поставке предприятию ОПК китайских станков под видом отечественных по завышенной стоимости, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, Каледина была задержана в столице в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и МВД по Петербургу и Ленобласти. Женщину доставили в следственное управление столичного главка МВД, допросили в качестве свидетеля, "а потом отпустили пообедать, пообещав провести в дальнейшем очную ставку с неким фигурантам расследования", отмечается в материале. Однако вместо этого Каледину задержали, а утром в пятницу отправили в Петербург, где ей должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

По информации "Ъ", поводом для претензий правоохранительных органов стал контракт, заключенный между БПК и АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал" (внесен Минпромторгом в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса) еще в 2016 году.

Структуры Калединой должны были поставить "Сигналу" фрезерный обрабатывающий центр марки F.O.R.T. Оборудование должно было быть произведено в России, так как закупалось в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы".

Следствие считает, что на самом деле БПК поставила "Сигналу" станок китайского производства, на котором была российская маркировка. Компания, по версии правоохранительных органов, также сфальсифицировала документы о происхождении оборудования.

Следователи МВД возбудили по данному факту уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), в нем до недавнего времени фигурировали только "неустановленные лица из числа руководства и сотрудников" БПК, отмечает "Ъ".

Адвокаты Калединой заявили изданию, что их подзащитная отрицает причастность к афере и называет свое уголовное дело заказным, полагая, что попала "под прицел неких рейдеров". Как утверждает сторона защиты, ущерб от поставки фрезеровочного центра не установлен, а он был принят заказчиком после технической экспертизы, никаких претензий к качеству и соответствию товара условиям договора не возникало.

Адвокаты также говорят, что стоимость станка была рыночной и соответствовала заявленной в договоре. Российское происхождения товара подтверждают соответствующие акты, также отмечает защита.

БПК была создана в 2002 году. Как говорится на сайте компании, ее основные направления деятельности - производство в РФ станков под маркой F.O.R.T., опытно-конструкторские работы и научно-исследовательская деятельность, а также поставка металлообрабатывающего оборудования иностранных заводов-производителей на основе эксклюзивного дилерства.