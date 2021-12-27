Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников

Дмитрий Рогозин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да", - сказал он газете The New York Times.

Тем временем глава NASA Билл Нельсон сообщил изданию, что испытания Россией противоспутникового оружия отрицательно влияют на ход переговоров по возобновлению перекрестных полетов и продлению работы МКС.

По словам Нельсона, он недавно общался с Белым домом по вопросу соглашений о возобновлении перекрестных полетов и продлению работы МКС. При этом в контексте испытаний противоспутникового оружия и других геополитических вопросов прогресс в процессе одобрения соглашений пока незначителен, отметил он.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д".

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции.

США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

Угрозы для МКС после того, как РФ поразила свой старый спутник, не было, об этом свидетельствуют данные моделирования, заявили в Минобороны РФ 16 ноября.

"На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров", - сообщили тогда в ведомстве.