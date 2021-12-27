Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников

Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников
Дмитрий Рогозин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В РоссииГлава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружиемГлава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружиемЧитать подробнее

"Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да", - сказал он газете The New York Times.

Тем временем глава NASA Билл Нельсон сообщил изданию, что испытания Россией противоспутникового оружия отрицательно влияют на ход переговоров по возобновлению перекрестных полетов и продлению работы МКС.

По словам Нельсона, он недавно общался с Белым домом по вопросу соглашений о возобновлении перекрестных полетов и продлению работы МКС. При этом в контексте испытаний противоспутникового оружия и других геополитических вопросов прогресс в процессе одобрения соглашений пока незначителен, отметил он.

16 ноября российские военные подтвердили поражение на орбите советского спутника "Целина-Д".

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До этого Космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции.

США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

Угрозы для МКС после того, как РФ поразила свой старый спутник, не было, об этом свидетельствуют данные моделирования, заявили в Минобороны РФ 16 ноября.

"На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров", - сообщили тогда в ведомстве.

Дмитрий Рогозин Роскосмос

Новости по теме

Новости

Аварийно севший в Удмуртии вертолет и его экипаж пока не найдены

Замглавы Минобороны РФ заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с РФ

Суд отправил главу Балтийской промышленной компании под домашний арест

Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Осуждены убийцы экс-спецназовца ГРУ Белянкина, заступившегося за врачей

Путин помог семье мальчика - участника акции "Елка желаний" получить квартиру

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связь

При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });