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"Ангара" успешно доставила в космос разгонный блок "Персей" с макетом спутника

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", запущенной с космодрома Плесецк в понедельник, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что отделение орбитального блока от третьей ступени "Ангары" произошло спустя 12 минут после старта ракеты. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока "Персей" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя.

"В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН (ракеты космического назначения - ИФ) "Ангара-А5"", - сообщили военные.

Ракета "Ангара-А5" стартовала в 22:00 по московскому времени с космодрома Плесецк. Это был ее третий пуск. Предыдущий пуск ракеты "Ангара-А5" с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года.

Разгонный блок "Персей" разработан в Ракетно-космической корпорации "Энергия" и предназначен для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ангара-А5 Плесецк Персей

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