"Роскосмос" испытал модернизированный двигатель для тяжелой "Ангары"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Воронежское КБ Химавтоматики провело испытаний форсированного кислородно-водородного двигателя для тяжелой ракеты "Ангара-А5", сообщили в "Роскомосе".

"29 декабря в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", - сообщили в госкорпорации.

В сообщении отмечается, что включение двигателя, работа на заданных режимах, а также остановка прошли в соответствии с заложенной программой испытания.

"По сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя, которую мы изготавливали и испытывали по проекту для разгонного блока ракеты "Ангара-А5", новый экземпляр мы форсировали по тяге на 20 процентов", - сообщил главный конструктор КБХА Виктор Горохов, слова которого приводят в госкорпорации.

Как отмечает директор бюро Сергей Ковалев, помимо "Ангары" двигатель также сможет найти применения в других перспективных проектах.

27 декабря на космодроме Плесецк был проведен третий испытательный пуск тяжелой версии ракеты "Ангара".

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, с 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжелых и двух легких ракет. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

Гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов сообщал, что в данный момент стоимость пуска колеблется от $50 млн до $100 млн.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.