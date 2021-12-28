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Стрельбу в ставропольской больнице устроил муж одной из сотрудниц учреждения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, который с оружием пришел в больницу в городе Светлограде (Ставропольский край), задержан, сообщили "Интерфаксу" в администрации Петровского округа Ставропольского края.

Там уточнили, что произошедшее - бытовой конфликт. В больницу пришел нетрезвый супруг одной из сотрудниц учреждения. Отмечается, что мужчина сам является врачом, не уточняется, в каком медучреждении он работает.

"Больница работает. Никто не пострадал", - сказал представитель администрации округа.

В Главном управлении МВД России по краю подтвердили, что подозреваемый в стрельбе задержан.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженный мужчина напал на больницу Светлограда.

Ставропольский край Светлоград

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