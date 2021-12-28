Дело о хулиганстве возбудили на Ставрополье после стрельбы в больнице

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, которую устроил в ставропольской больнице 36-летний местный житель, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Ставропольскому краю.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказал представитель пресс-службы.

По данным СКР, пьяный мужчина пришел с оружием в Петровскую районную больницу в городе Светлоград, где его жена работает медсестрой. "Подозревая служебный роман своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь в коридоре медицинского учреждения. В результате действий мужчины никто не пострадал", - добавил собеседник агентства.

В ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения.